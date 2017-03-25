تحليل دم جديد يكشف عن السرطان قبل ظهور أعراضه

طور العلماء تحليل دم جديد يكشف عن السرطان ويحدد مكانه في الجسم حتى قبل ظهور أعراضه على المصاب، في اكتشاف من شأنه أن يساعد على تشخيص الإصابة في وقت أبكر بكثير.

والتحليل الجديد بسيط للغاية، ويمكن إدراجه في قائمة الفحوص السنوية الروتينية التي تشمل فحوص ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، بحسب صحيفة “تيليغراف” البريطانية.

وكان باحثون من جامعة كاليفورنيا طوروا التحليل الذي يدعى “محدد السرطان”، والذي يعمل عن طريق البحث عن الحمض النووي الخاص بالأورام السرطانية الذي يجري في دم المصاب عادة.

وتبين للباحثون أن الأورام السرطانية التي تظهر في أجزاء مختلفة من الجسم تترك وراءها “آثار أقدام” يمكن أن يتتبعها الكمبيوتر.

وقال الباحث الرئيس في الدراسة: “تشخيص الإصابة بالسرطان قبل انتشاره في الجسم مهماً جداً، إذ أن الكشف المبكر يزيد من فرص محاربة السرطان والتغلب عليه”.

ولتطوير التحليل الجديد، قام فريق الباحثين الأميركيين ببناء قاعدة بيانات حاسوبية تتضمن أنماط جزيئية محددة تحدث في الأنسجة عندما يجتاحها السرطان، ويترك السرطان وراءه بعض علامات من الحمض النووي بغض النظر عن نوعه.

وتم اختبار التحليل الجديد 10 مرات على 29 عينة دم من مصابين بسرطان الكبد، و12 عينة من مصابين بسرطان الرئة، وخمس عينات من مصابين بسرطان الثدي. وكشف عن وجود ثمانية أورام من أصل الـ 10.(alhayat)

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