ترامب بعد رفض مشروعه الصحي : خاب أملي .. و أشعر ببعض الذهول !

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، “خيبة أمله” وشعوره بـ”بعض الذهول” بعد فشل مشروع قانونه حول النظام الصحي الذي قال إنه كان “على وشك” أن يُقرّ.

فبعد تسعة اسابيع من وصوله الى السلطة، فشل الرئيس الخامس والاربعين في تحقيق وعدين كبيرين أطلقهما خلال حملته الانتخابية هما إغلاق الحدود أمام اللاجئين وإلغاء نظام “أوباماكير” الصحي.

وقال ترامب من المكتب البيضوي “خاب أملي (…) لكي أكون صريحاً، أشعر ببعض الذهول”.

وأضاف “كنا على وشك” إقرار قانون النظام الصحي. وبدا واضحاً أنه تأثر بهذه النكسة السياسية الكبيرة.

وكان ترامب طلب من الجمهوريين سحب مشروع تعديل نظام الرعاية الصحية قبيل التصويت عليه، بسبب تعذر جمع أكثرية، وفقاً لمصدر في الكونغرس.

وكان مقرراً أن يصوت أعضاء مجلس النواب الـ430 (193 ديموقراطياً و237 جمهورياً) على المشروع بعيد الساعة 19,30 ت غ الجمعة، لكنّ عدد الجمهوريين الذين أعلنوا معارضتهم له فاق ثلاثين، ما أدى إلى إلغاء التصويت.

وجدد الرئيس الجمهوري اعتقاده بأنّ نظام “أوباماكير” للرعاية الصحية الذي وقعه الرئيس السابق باراك أوباما في العام 2010، سينهار من تلقاء نفسه. وقال ترامب إن أوباماكير “ينهار وسينفجر قريباً وهذا لن يكون جيداً”.

ورداً على سؤال عما إذا كان كان يشعر بأنه تعرض لخيانة من جانب نواب الغالبية الجمهورية الذين لم يتبعوه رغم دعواته المتكررة إلى التصويت لصالح مشروعه للنظام الصحي، قال قطب العقارات الذي وصل الى السلطة من دون أدنى خبرة سياسية “لن أتحدث بالسوء عن أيّ كان داخل الحزب”.

وشدد على أنه يبقي على ثقته الكاملة برئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الجمهوريين بول راين.

وتابع “كان مشروعاً جيداً جداً جداً”.

ورداً على سؤال عما ينوي فعله الآن، أبقى ترامب على الغموض في ما يتعلق بالنظام الصحي لكنه أبدى عزمه على القيام بإصلاح ضريبي شامل قريباً.

وتابع وإلى جانبه نائب الرئيس مايك بنس ووزير الصحة طوم برايس “سنتجه الآن على الأرجح نحو الإصلاح الضريبي الذي كان بإمكاننا القيام به في وقت أبكر”. (ANADOLU)

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