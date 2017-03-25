تركي لم يحلق شاربه منذ العام 1970 !

على مدار 47 عاما، وتحديدا منذ 1970، لم يقص التركي “نجاتي جليك” شاربه حتى وصل طوله مترين و60 سنتيمتر.

ومنذ ذلك التاريخ، يحرص “جليك” (80 عاما) في كل صباح بعد الاستيقاظ على الاعتناء بشاربه قبل القيام بأي أمر.

وقبل 7 سنوات، اتخذ قرارًا بتجديله بسبب طوله.

وعن سبب إطالته لشاربه، قال جليك المقيم في ولاية جانقيري وسط تركيا، إن ذلك يعود لغضبه “من موضة إطلاق الشعر في ألمانيا التي كنت أعمل فيها عام 1970، فقررت البدء بإطالة شاربي”.

وذكر للأناضول أنه عاد إلى جانقيري بعد 16 عامًا قضاها في ألمانيا، وافتتح مطعمًا وبدأ العمل فيه لتأمين مصدر عيش له ولزوجته.

وأكد جليك أنه لم يقص شاربه أبدًا منذ 1970، وأضاف “في ألمانيا الكل انتقد قيامي بتطويل شاربي، فهناك الكل طالبني بإطالة شعر رأسي وقص شاربي، ونكاية في ذلك أطلته”.

ولفت الرجل إلى أنه شارك بمسابقة لأطول شارب أقيمت بالعاصمة أنقرة عام 1986، وفاز بالمركز الأول (كان يقيم في ألمانيا آنذاك)، وبيّن أنه بعد المسابقة قرر العودة إلى تركيا.

وتابع: “في 2010 عملت على تجديل شاربي، وأصبحت أضعه على كتفي خلال سيري، كونه يصل الأرض في حالته العادية”.

ووفق جليك، فإنه يمتلك أطول شارب في العالم، لافتًا إلى أن العديد من المواطنين وخاصة فئة الشباب يبدأون بالتقاط الصور الفوتوغرافية معه لدى زيارته للمدن. (ANADOLU)

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