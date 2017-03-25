تنظيم ” داعش ” يتبنى الهجوم على وحدة عسكرية روسية في الشيشان ( فيديو )

تبنى تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم على وحدة عسكرية لقوات الحرس الوطني الروسي في الشيشان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وأعلن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، أن المسلحين الذين هاجموا وحدة الحرس الوطني خططوا لسرقة أسلحة والقيام بعمليات إرهابية.

وكتب قاديروف في انستغرام: “في وقت متأخر من الليل حاولوا التسلل إلى إحدى وحدات قوات الحرس الوطني الفيدرالي الواقعة بالقرب من منطقة ناورسك في الشيشان للاستيلاء على أسلحة.. والآن لا توجد أي شكوك بأن المسلحين كانوا يخططون للقيام بعمليات كبيرة باستخدام هذه الأسلحة”.

وأكد قاديروف أن هويات جميع المسلحين الذين تمت تصفيتهم تم التعرف عليها، اثنان منهم من مقاطعة روستوف وآخر من فولغوغراد و3 من الشيشان.

وكان قد قتل 6 رجال أمن روس و6 من الإرهابيين المهاجمين في اشتباكات خلال محاولة مجموعة من المسلحين التسلل إلى منطقة عسكرية في شمال غرب العاصمة الشيشانية غروزني. (RT)

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