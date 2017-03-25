توتي : كنت على وشك التعاقد مع ريال مدريد و أملك 3 خيارات لمستقبلي

كشف اللاعب الإيطالي المخضرم فرانشيسكو توتي، نجم فريق روما، أنه كان على وشك التعاقد مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال مسيرته الاحترافية الحافلة والموشكة على الانتهاء، مشيراً في نفس السياق إلى أن أمامه ثلاثة خيارات حول مستقبله القريب.

وقال توتي في تصريحات لقتاة “كنال 5” الإيطالية: “قبل أعوام كنت على وشك التوقيع لريال مدريد، لقد فكرت في الرحيل عن روما للذهاب إلى هناك وكنت على وشك أن أفعلها”.

وأضاف مستطرداً:”لن أوقع لنادٍ إيطاليّ آخر أبداً احتراماً للناس في روما”.

وتابع النجم الإيطالي متحدثاً عن مستقبله القريب :”أنا أفكر في مستقبلي. وتقريباً اتخذت قراري ولكني سأنتظر إلى مايو أو يونيو”.

وأوضح قائلاً وفق ما اوردت صحيفة إيلاف :” لن أصبح مدرباً أبداً فأنا لا يعجبني أن أكون واحداً أمام 30، لأن اللاعبين أذكياء جداَ.لدي ثلاثة خيارات لمستقبلي، إما أن أتابع اللعب لروما أو أن أصبح إدارياً في النادي أو أن أترك كرة القدم للقيام بأمور أخرى”.

واختتم توتي تصريحاته بالحديث عن الأشياء التي ندم عليها أو حزن لأنه لم يحققها، ومن بينها عدم قدرته على اللعب مع الظاهرة البرازيلي رونالدو وعدم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ناديه روما.

ويبلغ فرانسيكسو توتي حالياً من العمر 40 عاماً، وقد قضى كل مشواره الاحترافي في نادي روما، أي منذ سنة 1993، بعدما اتحق بفريق الشباب لفريق العاصمة الإيطالية في عام 1989، قادماً من نادي لوديجياني.

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