خيبة أمل جديدة للرئيس الأمريكي .. سحب مشروع قانون ترامب للرعاية الصحية من مجلس النواب لتعذر تأمين الحد الأدنى من الأصوات

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول راين، سحب مشروع تعديل قانون الرعاية الصحية، لتعذر تأمين الحد الأدنى من الأصوات وهي 216.

ووصف راين في مؤتمر صحفي، فشل التصويت بالأمر “المخيب”، وأشار إلى الاستمرار بالعمل بـ”أوباما كير”، حتى التوصل إلى صياغة جديدة للقانون تلقى توافقاً بين النواب.

ويعد ذلك، ضربة موجعة للرئيس دونالد ترامب الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بإلغاء إصلاحات سلفه باراك أوباما لنظام الرعاية الصحة وتعويضه بقانون جديد.

وأمضى أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين ساعات في مناقشة مزايا وعيوب كلا القانونين دون التوصل إلى نتيجة، ما اضطرهم في النهاية إلى أخذ استراحة تم على إثرها إعلان سحب مشروع القانون.

ويحتاج مشروع القانون لتمريره موافقة 216 نائبا، من أصل 435 هم إجمالي عدد نواب المجلس الذي يصل عدد الجمهوريين فيه 237 نائبا.

غير أن وسائل إعلام أمريكية قالت إن 21 من الجمهوريين عزموا على عدم تمرير هذا المشروع.

والخميس، وجه ترامب إنذاراً أخيراً إلى الجمهوريين، بأنهم إذا لم يصوتوا عليه صباح الجمعة فإنه سيبقي على “أوباما كير”.

وراهن الكثير من الجمهوريين في حملاتهم الانتخابية على إلغاء “أوباما كير” على أمل استبداله بقانون أفضل إلا أن ذلك لم يحصل.

ويقول الجمهوريون إن القانون الجديد سيوفر الحرية لجميع المواطنين للحصول على ضمان صحي من عدمه ويزيد التنافس بين الشركات بطريقة تسمح بانخفاض أسعار الأدوية والخدمات الطبية.

فيما يقول الديمقراطيون إن هذا الخيار مزيف وأن الأثرياء فقط وحدهم من سيستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحة في القانون الجديد. (ANADOLU)

عكس السير