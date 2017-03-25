رائدا فضاء من ” ناسا ” يكملان المهمة الأولى في الفضاء للتجهيز لرحلات تجارية

عرض تلفزيون “إدارة الطيران والفضاء الأميركية” (ناسا) أمس (الجمعة)، لقطات لرائدي فضاء وهما يكملان مهمة سير في الفضاء استغرقت ست ساعات ونصف، وهي الأولى من بين ثلاث مهام لإعداد المحطة الفضائية الدولية لرحلات فضاء تجارية في المستقبل وإجراء صيانة روتينية.

وسبح قائد المحطة الأميركي شين كيمبرو (49 عاماً) ومهندس الطيران الفرنسي توماس بيسكيه (39 عاماً) خارج المحطة التي تكلفت 100 بليون دولار وتحلق على ارتفاع 402 كيلومتراً فوق كوكب الأرض.

وقام الرائدان أثناء المهمة، بتجهيز نظام للالتحام لمركبات فضائية جديدة تعكف على تطويره حالياً شركتا “بوينغ” و”سبيس إكس”.

وتجري “ناسا” التجهيزات على أمل أن تبدأ شركات خاصة بإرسال رواد إلى المحطة بنهاية العام المقبل، ما سيؤدي إلى إنهاء احتكار روسيا لرحلات نقل الطواقم وهي خدمة تكلف “ناسا” أكثر من 80 مليون دولاراً للفرد. (REUTERS)

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