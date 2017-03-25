رجل يذبح أربعة أشخاص في البرتغال !

وقعت مذبحة بإحدى القرى الصغيرة في البرتغال أودت بحياة أربعة مواطنين وتسببت في استياء عارم في البلاد.

وقالت الشرطة البرتغالية إن المذبحة أسفرت عن مقتل رجل في الرابعة والثمانين وزوجته 80 عاما، وامرأة تعيش بمفردها 58عاما وامرأة حاملا 37 عاما اليوم الجمعة في شمال البلاد طعنا بالسكين.

وقال خوآو أبروي عمدة القرية التي يصل عدد سكانها إلى ثلاثة آلاف نسمة أمام الصحفيين وكاميرات التلفزيون: “نحن جميعا أصبنا بصدمة عميقة”.

وأوضح متحدث باسم وحدة “الحرس الوطني الجمهوري” التابعة للشرطة إن القاتل المحتمل 60 عاما قام بناء على أقوال أولية لشهود عيان بقتل جميع ضحاياه الأربعة بدافع الانتقام ثم سلم نفسه للسلطات.

وأضاف عمدة القرية أن الرجل تنقل من منزل لمنزل لينتقم من جيرانه لأنهم شهدوا عليه في قضية استخدامه للعنف المنزلي.

وقالت بيانات السلطات البرتغالية إن الزوجين والمرأة الحامل في شهرها السابع قتلوا داخل منازلهم، بينما طعنت المرأة ذات الثمانية والخمسين عاما على قارعة الطريق. وقالت الشرطة إن جميع حالات القتل وقعت متتابعة عند التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحا بتوقيت جرينتش).

كان الجاني المحتمل هاجم زوجته السابقة وحماته قبل عامين باستخدام مكواة حديدية.

وذكر عمدة القرية أن الجاني المحتمل قام مؤخرا أيضا بمهاجمة ابنته الحامل، مشيرا إلى أن زوجته السابقة هاجرت إلى فرنسا. (DPA)

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