صاروخ ” تاو ” للجيش الحر ينسف تجمعاً ضخماً لميليشيات بشار الأسد في ريف حماة ( فيديو )

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أنا قلبي ليك توال
وما فيش غيرك عالبال
انت وبس يلي ناسيني
تحية فخر واعتزاز لرامي التاو الحر
المرابط في سورية كلها
ازا في 2 نفس القوة و نفس الطول و نفس العمر و نفس كلشي.. عم يتقاتلو.. شلون ممكن يفكو و يوقفو المقاتلة؟
الحرب ب سوريا بحياتها ما رح تنتهي او توقف و خصوصا يلي عم يتفرج ع مشهد القتال مبسوط و عم يفرك ب ايديه.
اكبر خسران هو 2 يلي عم يتقاتلو!! بالمناسبة ما بيطلعو 150 ميت , الصاروخ بالكتير طير 20 واحد والباقي هرب….