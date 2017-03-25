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صاروخ ” تاو ” للجيش الحر ينسف تجمعاً ضخماً لميليشيات بشار الأسد في ريف حماة ( فيديو )

‏2 ساعتين مضت أهم الأخبار, حوادث 2 تعليقان

صاروخ ” تاو ” للجيش الحر ينسف تجمعاً ضخماً لميليشيات بشار الأسد في ريف حماة ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. مصري يحب سورية
    مارس 25, 2017 , 4:16 م في 4:16 م

    أنا قلبي ليك توال
    وما فيش غيرك عالبال

    انت وبس يلي ناسيني

    تحية فخر واعتزاز لرامي التاو الحر

    المرابط في سورية كلها

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  2. عايف حالو من الحرب
    مارس 25, 2017 , 4:18 م في 4:18 م

    ازا في 2 نفس القوة و نفس الطول و نفس العمر و نفس كلشي.. عم يتقاتلو.. شلون ممكن يفكو و يوقفو المقاتلة؟
    الحرب ب سوريا بحياتها ما رح تنتهي او توقف و خصوصا يلي عم يتفرج ع مشهد القتال مبسوط و عم يفرك ب ايديه.
    اكبر خسران هو 2 يلي عم يتقاتلو!! بالمناسبة ما بيطلعو 150 ميت , الصاروخ بالكتير طير 20 واحد والباقي هرب….

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