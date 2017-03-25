فيسبوك تتيح البث المباشر من الحواسيب الشخصية

أعلنت شركة فيسبوك عن توفير ميزة البث المباشر (Live Streaming) للمستخدمين من خلال الحواسيب الشخصية، بعد أن كانت حصرية فقط بتطبيق فيسبوك على الهواتف الذكية.

وسيجذب طرح هذه الميزة في الحواسيب الشخصية العديد من المستخدمين، وفي مقدمتهم هواة ألعاب الحاسوب، وهو ما سيضع فيسبوك وجها لوجه أمام موقع بث فيديوهات الألعاب المباشرة “تويتش” التابع لشركة أمازون.

وابتداء من أمس، ظهرت للمستخدمين أيقونة جديدة ضمن الخيارات الخاصة بإنشاء منشور جديد، وهي أيقونة “الفيديو الحي” (Live Video) التي سيؤدي النقر عليها إلى بدء مراحل البث المباشر للفيديو باستخدام الكاميرا الموجودة في الحاسوب المحمول أو المتصلة بحاسوب سطح المكتب.

وتسهل هذه الميزة على محبي الألعاب بث الفيديوهات بشكل مباشر أثناء اللعب لأصدقائهم ومتابعيهم، بحيث يمكن بدء عملية البث المباشر أثناء اللعب. ويمكن إضافة كاميرا للتبديل بينها وبين الكاميرا الأساسية، حتى يتمكن الأصدقاء من رؤية ردود الفعل الخاصة بالمستخدم أثناء اللعب.

ولا تقتصر ميزة البث المباشر من الحواسيب الشخصية على إمكانية تصوير فيديو من كاميرا متصلة بالحاسوب لبث الفيديو، بل يمكن أيضا اختيار بث مباشر لما يقوم المستخدم بفعله على شاشة حاسوبه الشخصي إذا كان رغب في تقديم دروس أو إرشادات لأصدقائه أو متابعيه.

ويمكن أيضا مشاركة الشاشات وإدراج رسومات وعناوين ضمن الشاشة، وكانت هذه الإمكانيات متوفرة سابقا من خلال بث الفيديو لصفحات المشاهير والشركات والعلامات التجارية، لكنها تتوسع الآن لتشمل المستخدمين العاديين، وذلك تبعا لطلبات مستخدمي المنصة وردود فعلهم.

كما حصل المستخدمون على خيار البث إلى مجموعات فيسبوك التي يتواجدون ضمنها، والأحداث التي يعتبرون جزءا منها والصفحات التي يديرونها. (aljazeera)

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