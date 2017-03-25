قال إنه قطع علاقته بها بعد أن علم أنها قاصر .. ألمانيا : محاكمة لاجئ سوري اتهمته طفلة ألمانية بالتحرش بها

بدأت أول أمس الخميس جلسات محاكمة لاجئ سوري يبلغ من العمر 22 عاماً، متهم بالتحرش الجنسي بطفلة تبلغ من العمر 14 عاماً، في مدينة زانغرهاوزن وسط ألمانيا.

صحيفة “ميتل دويتشه تسايتونغ” قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن حادثة التحرش وقعت في الثامن عشر من حزيران الماضي، حيث قام اللاجئ بتقبيل الفتاة ولمسها بشكل غير لائق.

وتعرضت الفتاة لخدوش واحمرار حول الرقبة والصدر، على حد تعبير الصحيفة التي أضافت أن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه، قائلاً إنه كان صديقاً للفتاة حتى شباط الماضي، ثم قطع علاقته بها عندما علم أنها فتاة قاصر.

وقال المتهم الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، إن الفتاة / الطفلة جاءت إلى شقته وجلست على السرير، لكنها لم تخلع حذاءها، ثم قام هو بمحاولة خلع حذائها فقامت بمهاجمته، ليرد بدفعها بعيداً عنه وطردها من المنزل.

وأضاف المتهم أن صديقاً له يعرف من المسؤول عن الخدوش، وسيتم استدعاؤه في الجلسة المقبلة.

و ختمت الصحيفة بالقول إنه من المتوقع أن يصدر الحكم بحق المتهم السوري ​​في السابع من نيسان المقبل.

عكس السير