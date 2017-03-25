لتميزه بـ ” بالاستقامة و الانفتاح و الإنسانية و التسامح ” .. منح جائزة ألمانية للرئيس الفلسطيني محمود عباس

يتسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت جائزة “شتايجر” الألمانية المرموقة.

وتُمنح الجائزة لشخصيات تتميز خصالهم بالاستقامة والانفتاح والإنسانية والتسامح.

وبجانب عباس، يحصل على الجائزة أيضا المهندس المعماري البولندي-الأمريكي دانيال ليبسكند، والمغني ألبرت هاموند المنحدر من مطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني، والممثلة الألمانية تيكلا كارولا فيد، والكاردينال الألماني فالتر كاسبر.

ومن المقرر تكريم الرئيس الفلسطيني بجائزة الأمل نحو السلام.

ومن الفائزين السابقين بالجائزة الممثل الألماني هاردي كروجر وملكة السويد سيفليا والرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز والممثل الإنجليزي كريستوفر لي ورائد الفضاء الأمريكي بز ألدرن.

وتجدر الإشارة إلى أن عباس يقوم بزيارة لألمانيا منذ الخميس تستغرق ثلاثة أيام.

والتقى عباس الجمعة المستشارة أنغيلا ميركل، التي أكدت تمسكها بحل الدولتين لإنهاء نزاع الشرق الأوسط. (DPA)

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