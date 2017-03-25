من سيقود إنكلترا في غياب روني ؟

يقول جاريث ساوثغيت مدرب منتخب انكلترا الأول لكرة القدم قبل مواجهة فريقه مع منتخب ليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2018 الأحد المقبل، إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للاستقرار على قائد جديد للفريق.

وسيعلن ساوثغيت مطلع الأسبوع المقبل رابع قائد للمنتخب الإنكليزي خلال ست مباريات في ظل غياب المدافع جاري كاهيل الذي حمل شارة القيادة خلال المباراة الودية التي انتهت بفوز ألمانيا (1-صفر) في دورتموند الأربعاء الماضي بسبب الإيقاف.

وسيغيب وين روني مهاجم مانشستر يونايتد وجوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول عن المباراة المقبلة بعد أن سبق لهما حمل شارة القيادة بقيادة ساوثغيت.

وقال ساوثغيت في تصريحات صحافية: «أعتقد أنني أمنح نفسي مزيداً من الوقت للتفكير ملياً في أفضل سيناريو ممكن (لقيادة الفريق)».

وأضاف مدرب ميدلسبره السابق: «فعلنا ذلك بالنسبة لجاري كاهيل في مباراة ألمانيا وأعرف أنه لن يشارك يوم الأحد ومن ثم فإنها فرصة لتقاسم مسؤولية القيادة».

وأشار ساوثغيت إلى أن حارس المرمى جو هارت ربما يكون القائد المقبل للفريق لكنه أيضاً أوضح أنه يفضل ظهور المزيد من القادة القادرين على تحمل المسؤولية في التشكيلة.

وقال المدرب عن ذلك: «هذا أمر أود التفكير فيه ملياً، لكن الأهم بالنسبة لي هو ضمان حدوث تطور في الفريق ومنح مزيد من اللاعبين فرصة لتحمل مسؤولية القيادة».

وبعد فوزها بثلاث من أربع مباريات خاضتها في تصفيات كأس العالم تنفرد انكلترا بصدارة مجموعتها (السادسة) في التصفيات الأوروبية المؤهلة للنهائيات التي ستقام في روسيا في 2018 متفوقة بنقطتين على أقرب الملاحقين سلوفينياً. (REUTERS)

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