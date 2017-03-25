ميركل : يتعين على أوروبا أن تجد حلاً مشتركاً لأزمة اللاجئين

قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في مقابلة مع برنامج “تي جى 1″ الإخباري التليفزيوني الإيطالي مساء الجمعة، إنه يتعين على أوروبا أن تجد حلاً مشتركاً لأزمة اللاجئين.

وتابعت ميركل إنه في مجتمع قائم على التضامن، يجب على كل طرف أن يساهم وفقا لإمكانياته، مشيرة إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في العامين الماضيين، ولكن لا يزال هناك عمل يجب القيام به.

ووصفت المستشارة الألمانية التصريحات الأخيرة لبابا الفاتيكان فرنسيس بأنها مؤثرة وملهمة.

واجتمع البابا مع قادة من كل الدول الأعضاء الـ 27 بالاتحاد الأوربي في روما مساء الجمعة قبيل القمة المقررة السبت بمناسبة الذكرى الستين لتوقيع معاهدة روما، وهى الوثيقة التأسيسية للتكتل.

ووصف البابا التضامن بأنه “الترياق الأكثر فعالية للأشكال الحديثة للشعبوية”، قائلاً إنه يتعين على الاتحاد أن يعمل معاً للاستثمار في التنمية وخلق فرص العمل والأجور اللائقة والظروف المعيشية الكريمة للجميع. (DPA)

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