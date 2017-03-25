هاريسون فورد يصف نفسه بالـ ” أحمق ” بعدما أخطأ الهبوط بطائرته الخاصة

وصف الممثل والمنتج الأميركي، هاريسون فورد، نفسه في تسجيل صوتي نشر أمس (الجمعة)، بالـ “أحمق”، بعدما هبط بطائرته الخاصة في ممر بدلاً من أن يهبط في مدرج الطائرات.

وقال فورد لأحد مراقبي الحركة الجوية، في التسجيل الذي نشرته “إدارة الطيران الاتحادي”: “نعم، مرحباً، إنها الرحلة هوسكي إيت-ناينر هوتيل يونيفورم، أنا الأحمق الذي هبط في الممر”.

وأخذ نجم “ستار وورز” و”ريدرز أوف ذا لوست أرك” يفسر بعد ذلك سبب هبوطه في المكان الخطأ، نظراً لأنه تعرض لتشتت الانتباه بسبب طائرتين.

وسأل مراقب الحركة الجوية في التسجيل الصوتي، عن اسم فورد ورخصة الطيار مطمئناً النجم السينمائي بأن الحادث غير مهم، ليرد فورد قائلاً: “حسناً إنه مهم بالنسبة لي”.

وفي الحادث الذي وقع يوم 13 شباط (فبراير) الماضي، طار فورد بطائرته وهي من طراز “أفيات هوسكي” بمحرك واحد فوق طائرة “بوينغ 737” تابعة لشركة “أميركان أيرلاينز” في سانتا آنا بولاية كاليفورنيا، قبل أن يهبط على ممر مواز للمدرج.

وتعتبر الممرات مسارات يمكن للطائرات أن تسير عليها ببطء عندما تتحرك باتجاه مدرج أو تخرج منه حيث تقلع الطائرات أو تهبط.

ويذكر ان فورد سقط بطائرة في ملعب للغولف بمنطقة لوس أنجليس في العام 2015، ما أدى إلى تعرضه لإصابات خطيرة. (REUTERS)

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