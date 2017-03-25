وزيرة الدفاع الألمانية تطالب أمريكا بتقدير دور بلادها في الناتو

طالبت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، الولايات المتحدة، بتقدير دور بلادها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي تصريحات لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية الصادرة السبت، قالت الوزيرة، المنتمية إلى حزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إن الولايات المتحدة “عليها أن تعترف بما أسهمت به كل دولة على حدة للناتو”.

وأشارت فون دير لاين إلى أن بلادها تقوم بدور في دعم الدول الشريكة في الحلف الواقعة شرقي أوروبا، كما تسهم بدور في كوسوفو وفي إطار مهمة ” الدعم المطلق” في أفغانستان.

وتابعت فون دير لاين: “وإلى جانب ذلك، نسهم بدور من أجل الأمن المشترك تحت مظلة الاتحاد الأوروبي أو مهمات السلام لصالح منظمة الأمم المتحدة، على سبيل المثال، في البحر المتوسط أو في مالي”، ولفتت إلى أن ألمانيا تسهم بدور أيضا في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وردا على اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لألمانيا بأنها مدينة “بمبالغ طائلة” للناتو، قالت فون دير لاين:” اتفقنا جميعا في الحلف، على الوصول خلال العقد المقبل إلى هدف استثمار 2% من إجمالي ناتجنا المحلي في الدفاع″.

ورأت فون دير لاين أن المصطلح الحديث للأمن يشمل أكثر من المجال العسكري وحده، لافتة إلى أن الأمن لا يشمل الجيش وحده بل أيضا المساعدات الاقتصادية والإنسانية وكذلك الدبلوماسية “وفي هذا الشأن تبذل بعض الدول القليل ودول أخرى تبذل الكثير، ويتعين علينا أيضا الحديث مع الولايات المتحدة في هذا الموضوع″.

يذكر أن الولايات المتحدة قد هددت مؤخرا على لسان وزير دفاعها جيمس ماتيس بتلقيص اسهاماتها في الناتو، مالم تقم دول الحلف بزيادة انفاقها العسكري. (DPA)

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