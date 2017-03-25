يوفنتوس سيقدم دي ماريا ” هدية ” لأليغري في حال تجاوزه برشلونة

أفادت تقارير صحفية إيطالية أنّ ادارة نادي #يوفنتوس مستعدة لتلبية مطالب المدرب #ماسيمليانو_أليغري للبقاء في الفريق في الموسم القادم، وأنّ من بين هذه المطالب التعاقد مع اللاعبين الذين يريدهم على غرار الأرجنتيني آنخل دي ماريا.

وذكرت صحيفة” توتوسبورت “الإيطالية أنّ دي ماريا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد يكون الهدية التي سيحصل عليه المدرب أليغري في حالة نجاحه في تجاوز عقبة نادي برشلونة الإسباني في الدور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيتحصل نادي يوفنتوس على عائدات تتجاوز الـ100 مليون يورو، في حال تأهله إلى الدور نصف النهائي للمسابقة الأوروبية وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، ما سيسمح لماروتا، المدير العام والمدير الرياضي لنادي ليوفنتوس بالتفاوض بدون أي تردد مع إدارة نادي باريس سان جيرمان لتسريح نجمها الأرجنتيني.

وتقدر الدوائر المختصة القيمة الحالية لآنخل دي ماريا في سوق انتقالات اللاعبين نحو 50 مليون يورو، كما يبلغ راتبه السنوي ضمن نادي باريس سان جيرمان بـ 10 ملايين يورو.

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