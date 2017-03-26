” أذن الأرنب ” .. القاعدة الذهبية للحصول على أسرع إنترنت

أصبح موزع “واي فاي” من أهم الأجهزة في كل منزل لأنه يشكل المنفذ إلى شبكة الإنترنت.

لكن يبقى السؤال كيف يمكن الحصول على أقوى اتصال بالإنترنت من خلال “الراوتر” ؟

وفقا لموقع مجلة “تايم”، إن كان المنزل مكونا من طابقين، فإن وضع الجهاز في الطابق الثاني سيزيد من قوة الإرسال ، لأن موزع “واي فاي” يعمل مثل الشمسية، كل ما ارتفعت كلما غطت مساحة أكبر.

قد تشكل الأبواب والجدران عائقا لقوة إرسال الإنترنت، لذا كلما اقترب الجهاز من مركز المنزل في الوسط، كلما ارتفعت قوة إرسال الإنترنت.

يعد موقع الأجهزة التي تعتمد على الإنترنت بنفس أهمية مكان جهاز “واي فاي”، فإذا كنت تمتلك جهازا يبث للتلفزيون عن طريق الإنترنت، تجنب وضعه خلف أجسام مغلقة.

تعتبر الهوائيات الصغيرة الظاهرة من جهاز “واي فاي” وتشبه أذني الأرنب، من أهم عناصر الجهاز وفقاً لقناة سكاي نيوز ، لذا قد يؤثر تحريك كل هوائي بشكل منفرد على قوة وتأثير إرسال الإنترنت داخل المنزل. لذلك عليك أن تتذكر دوما قاعدة “أذني الأرنب” حين يحركهما ليسمع جيدا ما يدور حوله.

تؤثر بعض الأجهزة غير المتوقعة على قوة إرسال الإنترنت في المنزل، مثل الهواتف اللاسلكية القديمة وجهاز المايكرويف. لذلك احرص على عزل هذه الأجهزة عن الأماكن التي تحتاج فيها إلى إنترنت أسرع.

عكس السير