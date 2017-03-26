ألمانيا : بنك يحول مبلغ 5 مليارات يورو عن طريق الخطأ !

وقع بنك ألماني في خطأ فادح عندما حول عن طريق الخطأ مبلغ خمسة مليارات يورو، أي ما يعادل 5.4 مليار دولار.

وأفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أمس، بأن الخطأ وقع في شباط (فبراير) الماضي في بنك “كي إف دبليو” الذي يعد رابع أكبر بنك في ألمانيا.

وكان أول من كشف عن الخلل وكالة “بلومبرج” الاقتصادية، مشيرة إلى أن الخلل نجم عن تنفيذ معاملة تحويل مرات عدة إلى أرصدة في أربعة مصارف.

ورفض البنك بداية الأمر الحديث عن الخلل، لكنه تراجع لاحقا وقال إنه جرى رصد الخلل وإصلاحه في اليوم نفسه، وأكد أنه جرى استرجاع الأمور فورا من المصارف الأربعة، وفق بيان البنك.

وفتح البنك الألماني تحقيقا من أجل معرفة ملابسات الخلل واستخلاص العبر منه واتخاذ الخطوات اللازمة، وقال إن فريقا خاصا في البنك يتعامل مع القضية الآن بعد إبلاغ السلطات بها.

يذكر أن هذه ليست أول مرة يقع فيها البنك في مثل هذا الخطأ، إذ حول مبلغ 300 مليون يورو إلى بنك “ليمان براذرز” الأمريكي عام 2008، قبيل ساعات من إفلاسه.

عكس السير