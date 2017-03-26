ألمانيا : تقدم مريح لحزب المستشارة ميركل في انتخابات ” زارلاند ” المحلية

حقق حزب المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، المسيحي المحافظ، تقدماً كبيراً الأحد في انتخابات محلية جرت في ولاية زارلاند حاصداً نحو 40 في المائة من الأصوات، فوجه بالتالي صفعة إلى الاشتراكيين الديمقراطيين، بحسب تقديرات شبكات التلفزيون الألمانية.

وأعلنت شبكتا التلفزيون “ايه آر دي” و”زد دي اف” أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي جاء متأخراً كثيراً عن حزب ميركل ولم يجمع سوى ما بين 29 و30 في المائة من الأصوات.

واعتبرت هذه الانتخابات اختباراً لقدرة الزعيم الجديد للحزب الاشتراكي الديمقراطي، مارتن شولتس، على زعزعة موقع ميركل بعد بقائها في السلطة لمدة 12 عاماً.

وتعني هذه النتائج حصول الحزب المسيحي على 24 مقعدا في برلمان ولاية زارلاند، فيما حصل الحزب الاشتراكي على 17 مقعدا.

وأوضحت التوقعات أن حزب اليسار ظل ثالث أقوى الأحزاب السياسية في الولاية حيث حصل على 13 في المائة (سبعة مقاعد)، وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على نسبة 6 في المائة (ثلاثة مقاعد)، فيما عجز حزب الخضر عن الحصول على نسبة الـ5 في المائة المؤهلة لدخول البرلمان.

وعلى غرار ألمانيا الاتحادية فإن ولاية زارلاند يحكمها حاليا “ائتلاف كبير” من الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل، والحزب الديمقراطي الاشتراكي.

ورغم الفوز فإن النتيجة تترك الاتحاد الديمقراطي المسيحي دون الحصول على الدعم الكافي ليحكم بمفرده في الولاية. (DPA-AFP-REUTERS-DW)

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