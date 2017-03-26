أمريكية تستعيد محفظتها بعد ثمان سنوات من سرقتها !

أصيبت امرأة من مدينة #بوسطن الأمريكية بالصدمة، عندما استعادت محفظتها التي فقدتها منذ ما يقارب ثمانية أعوام وبداخلها نفس المبلغ الذي تركته فيها آنذاك.

وأعادت الشرطة مؤخراً محفظة تحتوي على مبلغ 141 دولاراً أمريكياً لصاحبتها كيرتني كونولي، بعدما قام أحدهم بسرقة المحفظة من سيارتها أثناء رحلة لها في عام 2009.

وقالت كيرتني معلقة على ماحدث وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “لقد شعرت بالصدمة والدهشة عندما اكتشفت بأن المحفظة لازالت كما هي. أذكر بأن المحفظة كانت تحتوي على مبلغ من 141 دولاراً عندما فقدتها، وبعدما عادت المحفظة إلي كان المبلغ لا يزال موجوداً فيها”

وأضافت: “لم يتم استخدام المبلغ من قبل السارق، حتى بطاقات الائتمان لم يتم استخدامها أيضاً. أشعر كما لو أني فقدت المحفظة البارحة”

من الجدير بالذكر بأن الشرطة تمكنت من الوصول إلى كيرتني عبر إيصال قديم يعود لشقيقة زوجها كان موجوداً في المحفظة.

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