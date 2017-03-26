أنباء متضاربة حول مصير سد الفرات و الأخطار و الكوارث المترتبة عن احتمال انهياره بعد إعلان خروجه عن الخدمة

تضاربت الأبناء حول وضع سد الفرات والأخطار المحدقة به في ظل انتقال المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، المدعومة من قبل القوات الأمريكية، وتنظيم “داعش”، إلى محيط السد.

وقال التنظيم عبر وكالة أعماق التابعة له إن “سد الفرات خرج عن الخدمة .. وتم انغلاق جميع البوابات بفعل الغارات و الضربات المدفعية الأمريكية المكثفة”.

وقال ناشطو “الرقة تذبح بصمت” عبر صفحتهم الرسمية إن “سيارات الحسبة التابعة لتنظيم #داعش تقول عبر مكبرات الصوت بأن على المدنيين الخروج من مدينة الرقة بسبب قرب انهيار سد الفرات”.

وأضافوا أن الكهرباء والمياه مقطوعة عن المدينة منذ عصر يوم أمس، في الوقت الذي تشهد فيه حركة نزوح كبير من الأهالي إلى الأرياف المجاورة.

وعاد المصدر ذاته ليؤكد أن “سيارات الحسبة التابعة لتنظيم داعش تتجول في شوارع مدينة # الرقة من جديد وتذيع نبأ مفاده أن خطورة انهيار السد قد زالت وتطلب من المدنيين البقاء في المدينة”.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام نظامية عن مدير المؤسسة العامة لسد الفرات “نجم صالح”، قوله إن “السد معرض للانهيار بشكل كبير بعد قصف طائرات التحالف والكارثة دخلت مراحلها الأولى”.

وقال المسؤول النظامي إن “على الولايات المتحدة الأميركية التوقف فوراً عن قصف المنطقة ويجب التوصل لاتفاق لادخال فرق مختصة بشكل عاجل لمحاولة منع وقوع الكارثة”.

وأضاف: “غرف التحكم في سد الفرات تعرضت للتدمير بشكل كبير و كل ما يتم تناقله عن كارثة وشيكة هو أمر حقيقي وخطير جداً ويحتاج إلى تدخل على أعلى المستويات”.

أما قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، فقالت عبر المتحدث باسمها “طلال سلو”، وفق ما نقلت عنه قناة الجزيرة، إنه “لا صحة لاستهداف محيط سد الفرات أو جسم السد بالقصف الجوي أو المدفعي وتم تنفيذ عملية الإنزال في وقت سابق لنقل المعارك إلى السد عبر الاشتباك المباشر مع التنظيم”.

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