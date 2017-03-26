إندلاع مشاجرات في مظاهرة مؤيدة لترامب على أحد شواطئ كاليفورنيا

قالت أجهزة إنفاذ القانون إن مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظموا مظاهرة على شاطئ شهير بجنوب كاليفورنيا اشتبكوا مع محتجين معارضين له يوم السبت وإنه تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص.

واندلعت عدة مشاجرات وتم رش واحد على الأقل من مؤيدي ترامب برذاذ الفلفل حين واجه متظاهرون مؤيدون لترامب خلال مسيرة على شاطئ بولسا تشيكا ستيت بيتش مجموعة صغيرة من معارضي الرئيس الجمهوري الذين تجمعوا للتنديد بمسيرة المؤيدين.

وقال المتحدث باسم شرطة متنزهات ولاية كاليفورنيا كيفين بيرسال ليل السبت إنه ألقي القبض على أربعة محتجين معارضين ثلاثة منهم للاستخدام غير القانوني لرذاذ الفلفل والرابع بتهمة الاعتداء والضرب.

وبدأت المشاجرات على ما يبدو في الظهيرة حين رفض نحو 12 من المحتجين ضد ترامب الذين اتشحوا جميعا بالسواد التحرك من طريق مخصص لركوب الدراجات حتى يتسنى لمجموعة كبيرة من المشاركين في مسيرة مؤيدة للرئيس المرور. وتصاعدت المواجهة إلى مشاجرة وسريعا وقع المزيد من المناوشات.

وقال بيرسال إن محتجا مناهضا لترامب رش شخصا واحدا على الأقل برذاذ الفلفل. وقدرت شرطة المتنزهات أن ألفين من مؤيدي ترامب تدفقوا على هذا القطاع من الساحل في هانتنجتون بيتش. وقال بيرسال إن عدد المحتجين المناهضين لترامب بلغ نحو 20.

وتقع هانتنجتون بيتش على مسافة نحو 64 كيلومترا إلى الجنوب من لوس أنجليس. (REUTERS)

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