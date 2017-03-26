إيقاف خدمة ” غوغل توك ” نهائياً في حزيران المقبل

أعلنت شركة غوغل عزمها إيقاف خدمة التراسل الفوري “#غوغل_توك” Google Talk أواخر يونيو (حزيران) القادم، وذلك بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاقه.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إن جميع مستخدمي برنامج “غوغل توك” سيُنقلون قسراً إلى برنامج التراسل هانغ آوتس، اعتباراً من يوم 26 يونيو (حزيران) 2017.

وكانت غوغل أطلقت برنامج “غوغل توك” في 2005، وكان خلال العقد الأول من الألفية الجديدة أحد أكثر تطبيقات التراسل الفوري استخداماً، إلى جانب هوتميل مسنجر وياهو مسنجر، وكان يتيح لمستخدمي خدمة البريد الإلكتروني جيميل التواصل مع بعضهم.

وفي عام 2013، أطلقت الشركة خدمة هانغ آوتس كبديل غني بالمزايا التي تتواكب مع التقنيات الحديثة، ومع ذلك لم توقف غوغل برنامج “غوغل توك” ضمن خدمة البريد الإلكتروني جيميل بحسب ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، ومع الوقت، عملت غوغل على تعزيز مزايا هانغ آوتس، بما في ذلك القدرة على إجراء المكالمات المرئية الجماعية ودمجها مع منتجاتها الأخرى.

ومع إطلاق خدمتي “هانغ آوتس ميت” Hangouts Meet و”هانغ آوتس شات” Hangouts Chat، اللتان تجلبان تحسينات أكثر لمستخدمي خدمات غوغل الإنتاجية، قالت الشركة “إنه حان الوقت لإيقاف غوغل توك”.

وأوضحت الشركة أن مستخدمي “غوغل توك” سيتلقون خلال الأسابيع المقبلة إخطاراً يدعوهم للانتقال إلى هانغ آوتس، واعتباراً من يوم 26 يونيو (حزيران) القادم، سيُنقلون تلقائياً إلى هانغ آوتس، مع إمكانية الحفاظ على مظهر غوغل توك لمن يفضله من خلال تغيير المظهر ضمن الإعدادات.

وأضافت غوغل أن إيقاف غوغل توك سيشمل مستخدمي خدمات الطرف الثالث القائمة على الخدمة، إضافة تطبيق الخدمة على نظام التشغيل أندرويد.

يُشار إلى أن غوغل تملك الكثير من تطبيق التراسل الفوري، ربما أكثر من أي شركة أخرى، إذ تشمل القائمة كلًا من هانج آوتس، وألو، ودوو، وأندرويد مسجز، وفويس.

كما يُشار إلى أن الشركة تعتزم اعتباراً من 22 مايو (أيار) المقبل إزالة القدرة على إرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة SMS عبر هانغ آوتس، لذا تعتزم خلال الأسابيع المقبلة دعوة المستخدمين إلى إيجاد بديل لذلك.

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