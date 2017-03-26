” السعودية للكهرباء ” تحصل على تمويل بـ 2.1 مليار دولار من بنوك محلية

عدلت الشركة السعودية للكهرباء، قرض مرابحة من بنوك محلية من خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) إلى ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار) لمدة سبع سنوات.

وقالت الشركة (محتكر تقديم خدمة الكهرباء في البلاد) في بيان إفصاح للبورصة المحلية، اليوم الأحد، إنها وقعت على تعديل اتفاقية التمويل، بدون أية ضمانات منها، لتمويل أغراضها العامة.

وأضافت الشركة أنه تم الحصول على التمويل الإضافي من أربعة بنوك محلية وهي: البنك العربي الوطني، والبنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كانت الشركة قد وقعت اتفاقية تمويل مشترك بصيغة المرابحة الإسلامية، مع كل من “سامبا”، و”الأهلي التجاري” و”السعودي الفرنسي”، بقيمة خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، بغرض تمويل مشاريع الشركة الرأسمالية المختلفة.

وتملك الحكومة السعودية 74% من أسهم الشركة المدرجة في البورصة المحلية، إضافة إلى 7% تملكها شركة أرامكو السعودية (حكومي). (ANADOLU)

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