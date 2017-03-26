” المدريديستا ” يترقبون صفقة صيفية خيالية من بيريز بسبب ” الانتخابات “

رجحت صحيفة “ماركا ” الإسبانية أن يبرم #فلورنتينو_بيريز رئيس نادي #ريال_مدريد صفقة خيالية خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة بانتدابه احد النجوم المستهدفين حالياً من قبل الأندية الأوروبية ليكون أغلى لاعب في تاريخ “الأبيض الملكي”.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها بأن الرئيس بيريز قد دأب على تقليد يتمثل في إبرامه صفقة قوية كلما تزامن ذلك مع فتح باب سوق انتقالات اللاعبين وإنعقاد العمومية الانتخابية لرئاسة النادي المدريدي، من خلال قيامه بصفقة تاريخية تعزز من فرصته بالحفاظ على منصبه وإزاحة أي معارض من المنافسة، خلال حملته الانتخابية أو تعبيراً عن سعادته بالانتصار فيقوم بانتدابات لافتة يرد بها الجميل للجمهور الملكي و لأعضاء الجمعية العمومية نظير تجديدهم الثقة فيه.

هذا واستعرضت الصحيفة المقربة من ريال مدريد كافة الصفقات التاريخية التي ابرمها بيريز في الميركاتو الصيفي تزامنًا مع إنعقاد انتخابات النادي وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، بداية بكسبه لخدمات النجم البرتغالي لويس فيغو من الغريم برشلونة في صيف عام 2000 مباشرة عقب تفوقه على الرئيس لورينزو سانز المنتهية فترة رئاسته في تلك الفترة.

و بعدها بأربعة أعوام وتحديداً في صيف عام 2004 وتزامنًا مع نهاية فترة ولايته الأولى رئيسًا للنادي، نجح فلورنتينو بيريز في إقناع المهاجم الدولي الإنكليزي مايكل أوين بترك نادي ليفربول و قلعة “الآنفيلد رود” و الانتقال إلى نادي ريال مدريد و قلعة “السانتياغو بيرنابيو” لينضم إلى كتيبة النجوم التي كان يضمها “الميرنغي” في صفوفه.

كما دشن بيريز عودته رئيسًا للنادي في صيف عام 2009 بعد فوزه في الانتخابات على منافسه رامون كالديرون بإبرام صفقتين كبيرتين مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الإنكليزي في أغلى صفقة في تاريخ النادي والمهاجم الفرنسي كريم بن زيمة.

وفي صيف عام 2013 و وبعدما تم تزكيته رئيسًا لفترة جديدة، ابرم بيريز صفقة كبيرة صنفت كأغلى انتداب في تاريخ النادي، بتعاقده مع المهاجم الويلزي غاريث بيل من نادي توتنهام هوتسبير لقاء 90 مليون جنيه إسترليني.

وبالنسبة للميركاتو الصيفي المقبل، فإن الصفقة التي يترقبها “المدريديستا” هي جلب هداف الدوري الألماني، المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ نجم نادي بروسيا دورتموند، على اعتبار انه المهاجم الهداف الذي يستحق أن يكون الأغلى في تاريخ ريال مدريد وبالنظر إلى الصراع القوي بين كبار الأندية الأوروبية للظفر بخدماته، إذ يستهدف بيريز دائماً لإبرام الصفقة الأصعب في سوق الانتقالات.

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