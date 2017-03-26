الممثلة البريطانية إيما تومسون : هذا ما طلبه مني ترامب قبل 20 عاماً

قالت الممثلة البريطانية #إيما_تومسون إن الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب طلب مواعدتها قبل عدة سنوات، لكنها رفضت ذلك.

وقالت تومسون لبرنامج في التلفزيون السويدي إن الواقعة حدثت وهي تصور فيلم (بريماري كلورز) عام 1998 في كاليفورنيا، وبينما كانت تنهي إجراءات طلاقها من الممثل كينيث برانا.

وذكرت تومسون بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز أنه ” في يوم ما دق جرس الهاتف بموقع تصوير الفيلم ، رفعت سماعة الهاتف لأسمع صوتا يقول: مرحبا أنا دونالد ترامب… أجبت “حقا ؟ كيف يمكنني مساعدتك ؟ فقال: نعم.. أتساءل فقط إذا كان بإمكاني استضافتك في أحد أبراج ترامب. إنها مريحة حقا”.

وارتبكت تومسون التي لم تلتق أو تتحدث مطلقا مع ترامب وتساءلت عن السبب.

ومضت تومسون (57 عاما) في رواية ما حدث وتذكرت أن ترامب قال “حسنا أعتقد أننا سننسجم كثيرا… ربما نتناول العشاء معا يوما ما”.

وأردفت “لم أعرف ماذا أفعل فقط قلت له إنني سأعاود الاتصال” ، وقالت إنها لم تتصل به ولم تلتق به قط بعد ذلك.

و وفقا لرواية تومسون فإن المكالمة حدثت وقت انفصال ترامب عن زوجته الثانية مارلا مابلز. وتزوج ترامب من ميلانيا زوجته الثالثة و الحالية عام 2005.

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