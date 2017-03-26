بالفيديو .. رجل فيتنامي يتوقف عن قص أظافره منذ 35 عاماً !

تعتبر إطالة الأظافر هوساً شائعاً عند الكثير من النساء، لكنه أمر نادر عند الرجال، مثل حالة هذا الرجل الفيتنامي الذي وصل به الهوس بأظافره إلى امتناعه عن قصها لمدة 35 عاماً، ويعتبرها “أهم كنز في حياته”.

ومن شدة هوس الرجل الفيتنامي لو كونج هيون (58 عاماً) بأظافره، يتبع نظاماً غذائياً خاصاً للعناية بها، ويتجنب لمس أشياء قاسية حتى أنه لا يمسك أكواب الماء بنفسه ليشرب منها خشية انكسار أحد أظافره، وعندما تمطر في الخارج يغطي يديه بأكياس بلاستيكية كي يمنع الماء من الوصول لأظافره “الثمينة”.

أما عن سبب هوس هيون من مدينة ين جياو الفيتنامية بأظافره، شرح موقع أوديتي سنترال للغرائب بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية أنها “بدأت ببساطة كهواية مماثلة لهواية تربية الطيور أو جمع العملات القديمة”.

وقال: “أحب إطالة أظافري، لكنها أمر يفوق صعوبة الخوض في تجربة الأبوة لأن الأظافر تحتاج إلى عناية خاصة”، فعلى الرغم من أنها قوية وسميكة ويتجاوز طولها 55 سنتيمتراً لكنها معرضة للكسر خاصة عندما تكون رطبة ومبللة، لذلك يحاول هيون تجنب الاحتكاك بالمياه قدر ما يستطيع.

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