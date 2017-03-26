بالفيديو .. عجوز فلبينية تحمل ابنتها الثلاثينية على ظهرها أينما ذهبت

أثارت سيدة عجوز فلبينية تعاطف الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في صور ومقاطع فيديو، وهي تحمل ابنتها الثلاثينية المعاقة على ظهرها.

وانتشر مقطع فيديو يفطر القلوب للسيدة غولييتا لورنزو(69 عاماً)، وهي تكافح لحمل ابنتها البالغة من العمر 30 عاماً على ظهرها، وذلك خلال زيارة قامت بها إلى البنك، لتحصل جولييتا على راتبها التقاعدي، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وتم تصوير المشاهد من قبل أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يُدعى غيلبرت ألساغون، حيث تصادف وجوده في فرع بنك “ديفيلوبمنت بانك” في مدينة روكساس، عندما دخلت جولييت وابنتها.

وأثار مشهد المرأة العجوز وهي تحمل ابنتها على ظهرها انتباه جميع العملاء في البنك وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، وعلى الرغم من أن العديد منهم عرضوا عليها المساعدة، إلا أنها رفضت بأدب، وقالت إن ابنتها ماري لا تثق بأحد آخر لحملها.

وعلم غيلبرت أن السيدة غولييتا تراجع البنك مع ابنتها كل شهر، للحصول على راتبها التقاعدي الذي يعادل 40 دولاراً فقط، وتعتمد عليه لتأمين الطعام لها ولابنتها ، مما دفعه إلى نشر صور ومقطع فيديو للمرأة العجوز، وهي تحمل ابنتها على ظهرها، على أمل أن تحصل على مساعدة من المحسنين.

وبعد أن وصلت الصور إلى وسائل الإعلام المحلية في الفلبين، تحرى بعض الصحفيين قصة المرأة العجوز، وتبين أنها تعتني بابنتها المصابة بالشلل منذ 3 عقود، مما جعلها غير قادرة على التحدث أو إطعام نفسها، ونتيجة خشية الأم من تعرض ابنتها للاغتصاب أو المضايقة، دأبت على حملها أينما تذهب.

عكس السير