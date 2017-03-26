بالفيديو .. عرض مدهش بـ 80000 قطعة ” دومينو ” خلال دقائق معدودة

قام فريق مختص في ألعاب #الدومينو في مدينة #ميشيغان الأمريكية ببناء أضخم دائرة لأحجار الدومينو في العالم باستخدام 80000 قطعة دومينو مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً.

ودخل فريق مختص بألعاب الدومينو يدعى فريق” ساينس ماشين” سجل غينيس للأرقام القياسية بعدما قام ببناء أكبر دائرة باستخدام عدد هائل من أحجار الدومينو، وقدم عرضاً مدهشاً بها داخل صالة رياضية بمنطقة ويستلاند بمدينة ميتش الأمريكية.

واجتمع الآلاف من الأشخاص في الصالة الرياضية لمشاهدة عرض تساقط أحجار الدومينو المدهش، والذي شارك في إنجازه ثمانية عشر شخصاً من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والنمسا، واستغرق بناؤه 10 أيام.

وقال رئيس الفريق ستيف برايس متحدثاً عن التجربة بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية “حققنا رقماً قياسياً في بناء أكبر دائرة من أحجار الدومينو، ودخلنا بذلك سجل غينيس، عملنا بروح الفريق لعشرة أيام متتالية وتمكنا من تقديم عرض أذهل الجمهور”.

من الجدير بالذكر بأن الرقم القياسي السابق حققه فريق “سينرز دومينو انترتينمنت” الألماني في عرض بإحدى المدن الألمانية في 2014، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطاني.

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