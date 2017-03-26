بالفيديو .. عصابة إيطالية تختص بسرقة الجبن الفاخر

أظهر تسجيل مصور صادم نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام عصابة من اللصوص باستهداف مستودع لجبنة البارتيزان الإيطالية الشهيرة، وسرقة جميع محتويات المستودع من أقراض الجبنة الضخمة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة في المستودع الذي يقع في مدينة #مودينا شمال #إيطاليا، اللصوص وهم ينقلون أقراص الجبنة الضخمة إلى خارج المستودع تحت جنح الظلام وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وقد قامت الشرطة بإلقاء القبض على 10 أشخاص بعدما ظهر مقطع الفيديو على الإنترنت يوم الإثنين المنصرم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها العصابة بسرقة مستودعات للجبنة في إيطاليا، إذ قامت العصابة التي ينحدر أفرادها من بلدة تشيرونولا التابعة لمنطقة فوجيا بالإغارة بشكل متكرر على العديد من الحانات ومستودعات الجبن طوال العام الماضي.

وتقول التقارير بأن العصابة قامت بسرقة أكثر من 168 قرصاً من جبنة البارميزان و16000 زجاجة شراب في سلسلة من السرقات التي نفذتها منذ بداية عام 2015.

وبحسب تقارير الشرطة بأنها ألقت القبض على العصابة التي بلغت قيمة مسروقاتها من الجبن والمشروبات أكثر من 150000 يورو، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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