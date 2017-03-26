بالفيديو .. معلم أفريقي يستخدم الـ ” هيب هوب ” لشرح الدروس لطلابه

يحاول بعض المعلمين الاستعانة بطرق متعددة للتواصل مع طلابهم ونقل المعلومات إليهم، ومن بينهم هذا المعلم في #جنوب_أفريقيا، الذي يستخدم موسيقى الراب و أغاني الهيب هوب لشرح الدروس لطلابه.

كورت مينار (33 عاماً) مدرس رياضيات يعمل في مدرسة “إيبن دونغ” الثانوية في #كيب_تاون، ويستعين بأغاني الهيب هوب لجعل دروس الرياضيات أكثر متعة لطلابه، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وربما لا يكون الغناء أو الاستماع إلى الموسيقى أمراً مقبولاً بالنسبة للكثير من المعلمين، وخاصة خلال دروس الرياضيات التي تحتاج إلى التركيز، لكن مينار استفاد من خفليته الموسيقية كمصمم سابق للرقصات وفنان هيب هوب لتسهيل عملية التعليم على الطلاب.

ويقول مينار إن معظم الطلاب اليوم يعشقون الموسيقى والأغاني ذات الإيقاع السريع، وهذا ما جعله يفكر في دمج منهاج الرياضيات التقليدي مع أغاني الهيب هوب، بهدف إثارة الحماسة وتشجيع الطلاب على التعليم.

ويروي مينار كيف كافح كالعديد من طلابه في صغره بالتعليم كون المناهج عقيمة ومملة، وكان لديه مشكلة في التركيز بمادة الرياضيات تحديداً بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ومع تقدمه في السن، أدرك أن المشكلة لا تكمن فيه، إنما في النظام التعليمي، لذلك قرر أن يبتكر أسلوباً جديداً يجعل الطلاب أكثر اهتماماً بالدراسة، ولم يجد أفضل من موسيقى الراب لتحقيق ذلك.

وبمساعدة بعض الأصدقاء، ألّف مينار مجموعة من الأغاني والمقطوعات الموسيقية، ضمّنها جدول الضرب وبعض الدروس في الرياضيات، وراح يغينها أمام طلابه، في الوقت الذي استعان بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به لعرض المقطوعات الموسيقية.

ومنذ أن بدأ مينار هذه الطريقة المبتكرة للتعليم انخفضت نسبة الشغب بين الطلاب بشكل ملحوظ، كما ارتفعت نسبة الحضور إلى 100%، وتحسنت درجات الطلاب في مادة الرياضيات، وبات الطلاب يعشقون حصصه الدراسية.

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