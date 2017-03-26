بالفيديو .. مغامر يقفز من ارتفاع 40 طابقاً في الصين

أظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لحظة قيام مغامر صيني شجاع بالقفز من أعلى ناطحة سحاب تتألف من 40 طابقاً باستخدام مظلة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره من داخل أحد الأبنية المجاورة، المغامر وهو يقف على سطح البرج قبل أن ينفذ قفزته الجريئة التي استرعت انتباه الكثيرين من الأشخاص المتواجدين في محيط المكان.

وقد سُمعت صرخات الذعر من عدة أشخاص حالما نفذ المغامر قفزته من أعلى البناء الشاهق وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وسرعان ما تنفس شهود العيان الصعداء عندما فتح المغامر مظلته التي هبطت به بسلام على الأرض.

وبحسب شبكة ” يو بي آي” فإن هوية المغامر لا زالت مجهولة، وتقوم الشرطة حالياً بالتحقيق في ملابسات الحادث.

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