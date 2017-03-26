بدء العمل بالتوقيت الصيفي في ألمانيا

يبدأ خلال هذه الليلة التوقيت الصيفي في ألمانيا.

وتقدم عقارب الساعة في تمام الثانية صباح غد إلى الثالثة صباحا في كل من ألمانيا وفي معظم الدول الأوروبية.

وتجري الهيئة التقنية الفيزيائية الاتحادية في مدينة براونشفايج هذا التعديل في عقارب الساعة مركزيا.

وتتحكم الهيئة في عدد كبير من الساعات الذرية الموصولة بمرسل مركزه مدينة ماينفلينجن في ولاية هيسن.

وتعمل إشارات هذا المرسل على تقديم عقارب ملايين الساعات بصورة تلقائية لمدة ساعة واحدة، وتقول بيانات الهيئة إنه لم يحدث عطل خلال هذه التعديلات أبدا.

وتعاد عقارب الساعة مرة أخرى في آخر يوم أحد من أكتوبر ليعمل بالتوقيت الشتوي ثانية.

يهدف تعديل التوقيت الذي أعيد العمل به في ألمانيا منذ عام 1980 إلى الاستفادة القصوى من ضوء النهار في أشهر الصيف. (DPA)

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