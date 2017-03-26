تركيا تحتج على تظاهرة في سويسرا رفعت خلالها لافتة تدعو إلى قتل أردوغان !

احتجت تركيا بشدة السبت لدى السلطات السويسرية على تظاهرة مؤيدة للاكراد في بيرن رفعت خلالها، بحسب أنقرة، لافتة تدعو إلى “قتل (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان”.

واتصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو بنظيره السويسري ديدييه بوركالتر لابلاغه “رد فعل تركيا على هذا الحادث الحقير”، بحسب بيان الخارجية التركية.

كما استدعت السلطات التركية القائم بالاعمال السويسري “للاحتجاج على الترخيص لهذه التظاهرة” وللمطالبة “بان يفتح فورا تحقيق قضائي”، بحسب البيان.

وتظاهر الالاف السبت في العاصمة السويسرية بدعوة من جمعيات كردية واحزاب سياسية سويسرية، للتعبير عن معارضتهم للرئيس رجب طيب اردوغان، بحسب وكالة ايه تي اس السويسرية للانباء.

وبحسب أنقرة ومشاهد بثتها قنوات تلفزيون تركية فقد تم خلال التظاهرة رفع لافتة رسمت عليها صورة اردوغان وقد وجه مسدس إلى صدغه مع عبارة “اقتلوا أردوغان”. ولم تورد الوكالة السويسرية ذلك.

وقال أردوغان في خطاب مساء السبت في انطاليا (جنوب) “يستخدمون صورتي وقد وجه مسدس إلى رأسي. هل هذا معقول؟ نحن نتحدث عن سويسرا”. (AFP)

عكس السير