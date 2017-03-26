تصريحات نيمار تهدد استمراره .. و ” ميسي الجديد ” خليفته !

لم تكد تمر ساعات قليلة على تصريحات الدولي البرازيلي #نيمار دا سيلفا برغبته في اللعب يوماً لأحد أندية #الدوري_الإنكليزي الممتاز حتى تفاعل الموضوع وأخذ أبعاداً جديدة باتت تُلامس مستقبله في قلعة “كامب نو”.

بدوره، أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية المقربة من دوائر صنع القرار في الإدارة الكاتالونية أنه لا يُمكن التفكير في الحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا دون رحيل نجم “السيليساو” نيمار عن صفوف برشلونة.

وشددت الصحيفة الكاتالونية أن إدارة برشلونة لن تفكر بالتعاقد مع “أيقونة” بطل الدوري الإيطالي بشكل جديّ، والدخول في مفاوضات رسمية مع نظيرها في يوفنتوس، إلا في حالة الاستغناء عن نيمار وبيعه لأحد الأندية الإنكليزية.

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو تريد الحصول على أكبر مبلغ مالي ممكن جراء عملية بيع نيمار –إن حدثت بالطبع – لأجل توفير السيولة المالية المطلوبة لإتمام صفقة التعاقد مع “ميسي الجديد”.

وتلهث كبار القارة الأوروبية منذ سنوات خلف نجم برشلونة المتألق؛ إذ يُبدي الغريم التقليدي ريال مدريد اهتماماً كبيراً بالدولي البرازيلي إلى جانب رغبة القطري ناصر الخليفي في انتداب اللاعب إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

وإضافة لريال مدريد وسان جيرمان، أظهرت الأندية الإنكليزية رغبة جامحة في استقدام نيمار إلى ملاعب “البريمير ليغ”، وهنا يدور الحديث حول قطبي مدينة مانشستر، السيتي واليونايتد، إلى جانب تشلسي الذي يملكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وبالطبع سيكون ميسي سعيداً للغاية بالتعاقد مع مواطنه ديبالا الذي يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه الخليفة الشرعي للبرغوث الأرجنتيني في ملاعب “الساحرة المستديرة”، رغم أن الثمن سيكلف باهظاً بالتفريط بنجم الكرة البرازيلية.

في السياق ذاته، أكدت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن إدارة “السيدة العجوز” حددت مبلغاً مالياً ضخماً يُقدر بـ120 مليون يورو مقابل الموافقة على مغادرة ديبالا لملعب “يوفنتوس آرينا”، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترغب الإدارة الإيطالية الحصول على مبلغ مالي يفوق صفقة انتقال لاعب الفريق السابق، الدولي الفرنسي بول بوغبا إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، حيث أبرمت صيف العام الفائت مقابل 105 ملايين يورو دخلت خزينة “البيانكونيري”.

ولن تكون مهمة برشلونة سهلة على الإطلاق؛ إذ أن الجوهرة الأرجنتينية تحظى بمتابعة كبيرة من قبل الغريم التقليدي ريال مدريد الذي يرفض الاستسلام للأمر الواقع في السنوات الأخيرة المتمثل بذهاب أبرز النجوم إلى إقليم كاتالونيا للدفاع عن ألوان “البلوغرانا”، كما حدث في صفقتي انتقال نيمار ولويس سواريز على التوالي.

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