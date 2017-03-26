تطبيق يساعدك على اختيار هدية ملائمة لأصدقائك

يقدم تطبيق ” Wysh ” تجربة اجتماعية مختلفة من نوعها، وذلك من خلال مساعدة المستخدمين على انتقاء هدايا ملائمة لأصدقائهم.

فكرة التطبيق تعتمد على إنشاء المستخدم لقائمة أمنيات تتضمن الهدايا التي يرغب بالحصول عليها ، وبالتالي سيكون لديك الفرصة لمطالعة هذه القوائم عند تفكيرك بشراء هدية لأحد أفراد عائلتك أو أصدقائك في مناسبة معينة.

ويتيح التطبيق عدة خيارات للمستخدمين عند إنشاء قائمة أمنيات من بينها إمكانية البحث عن هذه العناصر وإضافتها لقائمة مخصصة وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، كذلك يتيح التطبيق إضافة صورة للهدية من شبكة الإنترنت أو التقاط صورة لها وإضافتها ضمن القائمة.

ويدعم التطبيق إمكانية استيراد قائمة الأمنيات الخاصة بالمستخدم على متجر أمازون، حتى يتمكن أصدقائه من رؤيتها ، وحتى لا تنسى إهداء أصدقائك في مناسبة معينة، فيمكنك تعيين تنبيهات بمواعيد محددة وسيقوم التطبيق بتذكيرك بها.

يُشار إلى أن تطبيق Wysh متوفر مجاناً على متجر آب ستور ويُمكن لمستخدمي آي فون تنزيله بحجم 35.5 ميغابايت.

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