توقيع الأسطورة بيليه يجعل من ألبوم ” مونديال 1970 ” الأغلى في العالم

أصبح ألبوم شركة “بانيني” للاعبي ومنتخبات نهائيات #كأس_العالم 1970 بالمكسيك هو الأغلى في العالم، بعدما بيعت النسخة منه بمبلغ خمسة آلاف جنيه إسترليني، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة “الميرور” البريطانية.

وكانت النسخة قد عرضت للبيع عبر شبكة الإنترنت بواسطة أحد المواقع المتخصصة في مجال التسويق، ليصل سعرها إلى خمسة آلاف باوند إسترليني، إذ يضم الألبوم 271 صورة سواء للمنتخبات أو اللاعبين أو المدربين، بالإضافة إلى صور لتميمة المونديال في ذلك العام .

ولم يكن هذا الألبوم ليصل سعره لهذا السقف لولا وجود توقيع النجم البرازيلي السابق “بيليه” مرفقاً معه إهداء باللغة الإنكليزية، حيث كان الأسطورة البرازيلية نجمًا لتلك النهائيات، بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده لإحراز ثالث ألقاب كأس العالم، بعد تفوقه في النهائي على المنتخب الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث سجل “الجوهرة السمراء ” في تلك الدورة أجمل هدف من بين الأهداف الألف التي أحرزها في مسيرته الكروية وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، كما ان منافسات هذه البطولة شهدت أجمل فرصة محققة في تاريخها، وذلك عندما ناور بجسده حارس الأوروغواي من خلال مراوغة ناجحة وترك الكرة تسير بمفردها قبل أن يلحق بها ويسددها، إلا انها لم تسكن الشباك وخرجت كضربة مرمى، في أروع وأجمل لقطة عرفتها نهائيات كأس العالم، والتي تزامنت مع آخر ظهور له في المونديال بعدما قرر الاعتزال بعدها وتعليق حذائه.

وتقوم شركة “بانيني” إلى إصدار ألبوم خاص بنهائيات كأس العالم قبل بداية كل دورة من النهائيات المونديالية، يضم رزنامة الدورة وصور المنتخبات واللاعبين بكل تفاصيلها، بالإضافة إلى توثيق مشوار كل منتخب قبل بلوغه النهائيات وأيضًا تاريخه ومعلومات عن كل منتخب من المنتخبات المشاركة، هو الأمر نفسه الذي تقوم معه مع قبل إنطلاقة بطولة كأس أمم أوروبا، وحتى للعديد من الدوريات خاصة الدوريات الكبرى مع بداية كل موسم.

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