روحاني يطير إلى روسيا بدعوة من بوتين

يبدأ الرئيس الإيراني حسن روحاني زيارة لروسيا الاثنين بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تستمر يومين، وتركز على بحث سبل دعم العلاقات بين الجانبين.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، فإن بوتين سيستقبل روحاني الثلاثاء القادم، في لقاء هو التاسع الذي يجمع بينهما خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضافت الوكالة أن الزيارة ستشهد التوقيع على عشر “وثائق مهمة”، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين وإحداها بالاتفاق الإيراني الروسي حول إلغاء التأشيرات للمجموعات السياحية.

وسيجري وزيرا الخارجية جواد ظريف والاتصالات وتقنية المعلومات محمود واعظي، اللذان يرافقان روحاني، لقاءات مع نظيريهما وعدد آخر من المسؤولين الروس.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع العام الماضي بنحو 80% عما كان عليه عام 2015، حيث بلغ 2.2 مليار دولار، إلى جانب المصادقة على تأسيس منطقة تجارة حرة بين إيران واتحاد أوراسيا.

وعلى الصعيد السياسي، يشترك البلدان حاليا في تقديم دعم قوي لنظام الرئيس بشار الأسد؛ مما ساعد على صموده في وجه المعارضة المسلحة.

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