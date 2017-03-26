زعيم المعارضة التركية يحذر الأتراك : إن نجح الاستفتاء فسيتم منح الجنسية لـ 4 ملايين سوري !

دعا كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، المواطنين الأتراك للتفكير جيداً قبل التصويت في الاستفتاء المنتظر حول التعديلات الدستورية الشهر المقبل، زاعماً أن إقرار التعديلات يعني منح الجنسية لملايين السوريين.

وقال أوغلو أما حشد جماهيري بمدينة ديار بكر، يوم أمس السبت، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “حرييت” التركية، وترجم عكس السير، إن نتائج الاستفتاء تعني منح الجنسية التركية لـ 4 ملايين سوري.

وأضاف أوغلو: “علينا أن نجلس ونفكر .. إن كانت نتيجة الاستفتاء هي (نعم) فهنالك 4 ملايين سوري سيحصلون على الجنسية التركية”.

الجدير بالذكر أن عدد السوريين المتواجدين في تركيا وصل، بحسب الإحصاءات التركية الرسمية، إلى حوالي 3 ملايين سوري.

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