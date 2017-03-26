زين الدين زيدان يحدد صفقات ريال مدريد في الصيف المقبل

ما زال #ريال_مدريد يصارع على جبهتي الدوري الإسباني و #دوري_أبطال_أوروبا وتنتظره لقاءات قوية في الشهر المقبل، لكن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان يفكر أيضا في الصيف المقبل والتغييرات التي يحتاجها الفريق من صفقات.

وذكرت صحيفة “آس”، المقربة من أسوار الفريق الملكي، أن المدرب الفرنسي حدد بشكل كبير احتياجات الفريق واللاعبين الراحلين الموسم المقبل.

وحسب الصحيفة، ورغم الدعم المعلن في كل الندوات الصحفية من قبل زيدان لحارسه الكوستاريكي كيلور نافاس، لكنه يخطط لجلب حارس كبير، ويفاضل بين الإسباني دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، كحل أول والبلجيكي تبو كورتوا، حارس تشيلسي كحل ثانٍ.

وفي الدفاع، أصبح مصير البرتغاليين بيبي وكوينتراو خارج الفريق ويفضل زيدان استعادة مدافعه الشاب خيسوس فاليخو من أنتراخت فرانكفورت الألماني، ويبحث عن مدافع أيسر ليكون بديلا للبرازيلي مارسيلو.

ويفضل زيدان التعاقد مع الفرنسي تيو هيرنانديز، لاعب أتلتيكو مدريد المعار لديبورتيفو ألافيس، حال قرر الفريق الثاني للعاصمة مدريد عدم استعادته، لكن الحلول تبدو صعبه في هذا المركز إسبانيًا وأوروبيًا.

وقد يفتح زيدان الباب لرحيل البرازيلي دانيلو، حال التوصل لعرض مالي جيد ولن يضطر لتعويضه، حال التعاقد مع مدافع أيسر لكون ناتشو يلعب في عدة مراكز في الدفاع.

وفي وسط الميدان، قرر زيدان استعادة لاعبه ماركوس لورينتي من ديبورتيفو ألافيس ليكون بديلا للبرازيلي كاسيميرو وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، ومن المحتمل خروج أحد اللاعبين إيسكو أو جيمس رودريغيز ووضع المدرب الفرنسي لاعبين للتعاقد مع أحدهما وهما البلجيكي إدين هازارد، لاعب تشيلسي، أو توماس ليمار، لاعب موناكو.

وفي الهجوم، تبدو فرص استمرار الإسباني ألفارو موراتا الموسم المقبل في الفريق قليلة ولن يتعاقد الفريق مع مهاجم جديد سوى بعد رحيل المهاجم الإسباني ووضع زيدان اسم مواطنه الشاب كليان مبابي، لكن ثمنه المرتفع قد يدفع بالرئيس فلورنتينو بيريز لتحقيق حلمه القديم بالتعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وسيكون لشبان ريال مدريد دور مهم الموسم المقبل، إذ قرر زيدان الاحتفاظ بماركو أسينسيو في الفريق، وحتى المهاجم ماريانو دياز قد يبقى؛ في حال عدم تلقيه عرضا جيدا للإعارة.

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