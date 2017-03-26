صحيفة : شرطة ألمانيا حذرت من هجوم برلين قبل 9 أشهر من تنفيذه !

كشفت صحيفة ألمانية، اليوم الأحد، أن شرطة ولاية شمال الراين ويستفاليا، غربي البلاد، حذرت قبل 9 أشهر من تنفيذه هجوم برلين، من تخطيط الشاب التونسي أنيس العامري، لعملية إرهابية.

وقالت صحيفة “بيلد” في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن شرطة “شمال الراين ويستفاليا”، أرسلت تحذيرا مكتوبا إلى وزير داخلية الولاية “رالف ياجر”، في مارس/آذار 2016، “يفيد بأن العامري، يخطط لهجوم انتحاري” دون تحديد طبيعته أو موقعه.

وذكرت الشرطة في تحذيرها، أنها تملك أدلة قوية على تخطيط العامري، لهجوم.

واستندت الشرطة إلى عدة أمور، بينها محادثات الشاب التونسي الخاصة، على تطبيق الهاتف “تليجرام”، التي أشار فيها إلى نيته تنفيذ هجوم.

واستنادا إلى ذلك، طالبت الشرطة في تحذيرها، بسرعة ترحيل العامري إلى بلاده، لكن وزارة الداخلية رأت آنذاك، أن ترحيله غير واجب النفاذ قانونا.

ومن المقرر أن يمثل رالف ياجر، أمام برلمان الولاية، الأربعاء المقبل، على خلفية ذلك الأمر، وسط مطالبات بإقالته.

وحسب الإذاعة الألمانية، فإن النائب يواكيم شتامب، من برلمان الولاية، عن حزب الليبراليين الديمقراطيين، طالب بإقالة “ياجر”، وقال إن تصرفه مع التحذير “يعكس فشله في أداء مهامه”.

فيما قال أمين لاشيت، زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي في الولاية، إن هذه المعلومات الجديدة “درامية”.

وأضاف لاجيت، أن “ياجر خاطر بأمن المواطنين في جميع أنحاء ألمانيا”.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفذ العامري (24 عاما)، وهو طالب لجوء تونسي، هجوما بشاحنة ضخمة علي سوق لأعياد الميلاد في برلين، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين.

قبل أن تقتله الشرطة الايطالية في مدينة ميلانو، بعد أن نجح في الخروج من ألمانيا والعبور من خلال هولندا وبلجيكا وفرنسا، وصولا لإيطاليا. (ANADOLU)

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