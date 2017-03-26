صحيفة : مهاجم أتلتيكو كيفن غاميرو سينتقل إلى الدوري الصيني

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن “أتلتيكو مدريد تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري الصيني لضم مهاجمه الفرنسي كيفن غاميرو”، وإن النادي يفكر جدياً في بيعه نظراً للعرض السخي الذي تلقاه.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن الصحيفة فإن غاميرو (29 عاماً) يرغب في الرحيل إلى الدوري الصيني، خاصة وأن “الروخيبلانكوس” بدأ منذ فترة قصيرة التفاوض مع هداف ليون الفرنسي، ألكساندر لاكازيت، واقترب بالفعل من حسم الصفقة لصالحه.

وتعاقد أتلتيكو مع غاميرو قادماً من إشبيلية الإسباني الصيف الماضي، وأحرز مع الفريق 10 أهداف في 26 مباراة.

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