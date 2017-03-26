قاض إيطالي يبرأ رجل قام باغتصاب زميلته !

كشف قاض في مدينة #تورينو سبب تبرئته رجلا اغتصب امرأة، في قضية أثارت ضجة كبيرة في #إيطاليا ، ووفق ما أفادت شبكة “سي أن أن ” الأميركية، فإن القاضي أصدر قرار التبرئة المثير للجدل في فبراير الماضي.

لكنه انتظر إلى اول أمس الجمعة حتى حسم أمره، وكشف السبب الذي دفعه إلى اتخاذ هذا القرار الغريب.

وقال القاضي إن المرأة التي تعرضت للاغتصاب كانت زميلة للمعتدي، ولم تصرخ ولم تظهر أي ردة فعل لوقف الاعتداء، وأضاف ” لقد قالت ببساطة كفى”، وهو ما اعتبره القاضي على ما يبدو سببا كافيا لتبرأة المعتدي.

وأثار الحكم ردود فعل غاضبة في إيطاليا، ما دفع وزير العدل، أندور أورلاندو، إلى فتح تحقيق.

والقضية لم تنته عند تبرئة الرجل من تهمة الاغتصاب، إذ أصبحت المرأة مجبرة للإجابة عن تهمة التجني على زميلها.

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