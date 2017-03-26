كريستيانو رونالدو يرفع رصيده مع منتخب البرتغال إلى 70 هدفاً

أحرز #كريستيانو_رونالدو هدفين رائعين ورفع رصيده إلى 70 هدفاً دولياً ليقود #منتخب_البرتغال للفوز 3-0 على #المجر في تصفيات كأس العالم لكرة القدم امس السبت.

وهز قائد البرتغال الشباك من 25 متراً بعد تمريرة بكعب القدم من أندريه سيلفا، كما سجل بتسديدة من ركلة حرة في الشوط الثاني. وافتتح سيلفا التسجيل من تحرك ساهم فيه رونالدو أيضاً.

وأبقى الانتصار أبطال أوروبا بفارق ثلاث نقاط خلف سويسرا متصدرة المجموعة الثانية التي تغلبت 1-0 على لاتفيا لتحافظ على سجلها المثالي إذ تملك 15 نقطة من خمس مباريات.

وتركت الهزيمة المجر في المركز الثالث بسبع نقاط وبأمل ضعيف في التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1986.

وكادت البرتغال أن تخرج من دور المجموعات في بطولة أوروبا 2016 على يد المجر وتعين عليها تحويل تأخرها ثلاث مرات لتتعادل 3-3.

لكنها لم تواجه مثل هذه المتاعب هذه المرة رغم بداية بطيئة شهدت تسديدة من رونالدو فوق العارضة من ركلة حرة كما سدد برأسه خارج المرمى وهو بلا رقابة بعد تمريرة عرضية من ريكاردو كواريسما.

ووجهت انتقادات عديدة إلى رونالدو خلال بطولة أوروبا 2016، بسبب سجله في التسديد من الركلات الحرة، لكنه لم يخطئ هذه المرة ليهز الشباك بتسديدة خادعة مرت من فوق الحائط الدفاعي وقفزت من أمام جولاتشي.

وكان هذا هو هدفه 70 مع البرتغال في 138 مباراة دولية ، وستستمر المنافسة مشتعلة على الأرجح حتى مباراة البرتغال بملعبها أمام سويسرا في أكتوبر (تشرين الأول).

ويتأهل الفائزون بصدارة المجموعات التسع فقط في التصفيات الأوروبية إلى نهائيات روسيا مباشرة العام المقبل، بينما تخوض أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثاني جولة فاصلة من أجل أربعة مقاعد إضافية. ( reuters )

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