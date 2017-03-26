” كورسير ” تطلق جهاز ” كورسير ون ” لعشاق الألعاب

كشفت شركة ” #كورسير” Corsair، المتخصصة في إنتاج قطع الحواسب الشخصية، النقاب عن أول حاسب كامل موجه لعشاق #الألعاب، وأطلقت عليه اسم “كورسير ون” Corsair One.

ويتوفر حاسب الألعاب الجديد بأربعة طُرز، وهي: “كورسير ون” و “كورسير ون برو” و كورسير ون برو” (تتوفر على المتجر الإلكتروني فقط) و “كورسير ون تي” (تتوفر على المتجر الإلكتروني حصرياً).

وتختلف الطرز الأربعة عن بعضها في المواصفات، خاصةً فيما يتعلق بسعة التخزين ومعالج الرسوميات، ويقدم الطراز الذي يعد الأوسط في المواصفات “كورسير ون برو” معالجاً من نوع Intel Core i7-7700K، وذاكرة وصول عشوائي “رام” من نوع DDR4 بحجم 16 غيغابايت، و 480 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية SSD، إضافة إلى 1 تيرابايت من HDD.

ويضم حاسب “كورسير ون برو”، الذي يتوفر بسعر 2,200 دولار أمريكي، بطاقات رسوميات من نوع إنفيديا جيفورس جي تي إكس 1080، ولوحة رئيسية من نوع Z270.

أما بالنسبة للحاسب “كورسير ون تي” Corsair One Ti، فهو يقدم نفس المواصفات، ما عدا بطاقة الرسوميات التي تأتي من نوع “إنفيديا جيفورس جي تي إكس 1080 تي”، وقرص التخزين الذي يأتي من نوع SSD وبسعة 960 غيغابايت بحسب ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، وهو يتوفر بسعر 2,600 دولار.

وتروج شركة كورسير لحاسبها الجديد على أنه “هادئ جداً”، إذ يعتمد على نظام تبريد سائل لكل من المعالج وبطاقة الرسوميات لتقليل الضجيج وتجنب ارتفاع الحرارة”.

وإلى جانب دعم الألعاب، يتمتع “كورسير ون” بقوة تجعله قادراً على دعم نظارات وألعاب الواقع الافتراضي، وذلك بفضل بطاقة الرسوميات المتقدمة، كما يدعم الشاشات فائقة الدقة 4K.

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