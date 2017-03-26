مانشستر يونايتد يحسم ملف التعاقد مع غريزمان

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن نادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي قد حسم بشكل شبه رسمي ملف التعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي #أنطوان_غريزمان، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة “مانشستر إيفينينغ نيوز ” وفق ما نقلت عنها صحيفة إيلاف ، أنّ نادي مانشستر يونايتد بات قريباً من إنهاء التعاقد مع النجم الفرنسي غريزمان وأنّ المدير الفني للنادي الإنكليزي جوزيه مورينيو مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي لتسريح اللاعب، والمقدرة بـ 100 مليون يورو.

ويعتبر غريزمان محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة إلا أنّ قيمة الشرط الجزائي الضخمة، التي يتضمنها عقده الحالي مع أتلتيكو مدريد، دفع معظم هذه الفرق للتريث في مباشرة المفاوضات الرسمية.

ولكن وبحسب ذات الصحيفة البريطانية المقربة من نادي مانشستر يونايتد، فإنّ العقبة الوحيدة التي قد تجعل غريزمان يتراجع عن قرار التعاقد مع فريق “الشياطين الحمر” هو عدم تمكن هذا الأخير من الظفر بتأشيرة المشاركة في نسخة الموسم القادم لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يُشار أنّ أنطوان غريزمان، البالغ من العمر 26 عاماً، كان قد انضم لأتلتيكو مدريد في صيف 2014، قادماً من نادي ريال سوسييداد الإسباني مقابل 30 مليون يورو.

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