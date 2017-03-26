محكمة هندية تمنح نهرين ” صفة الإنسانية “

أصدرت محكمة هندية حكما يقضي بمنح اثنين من أقدم وأطول وأكثر الأنهار شهرة في البلاد “وضعا إنسانيا”، وهما #نهر_غانغا و #نهر_يامونا.

ويقضي الحكم الصادر عن محكمة أوتاراخاند العليا في شمال #الهند بمنح النهرين “كيانا قانونيا وكيانا إنسانيا مما يمكنهما من التمتع بجميع الحقوق والواجبات والالتزامات”، وهذا يعني أن أي شخص يلوث أو يلحق الضرر بهما أو بروافدهما، سيكون قد ارتكب فعلا أقرب إلى إيذاء إنسان، وبالتالي يمكن اتخاذ إجراءات قانونية وتحريك قضايا جنائية.

وقال القاضي بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم إن “الأنهار هي محور وجود نصف السكان الهنود وصحتهم ورفاههم، وقد وفرت لنا جميعا حياة مادية وروحية منذ زمن سحيق”.

ويعتبر غانغا ويامونا من الأنهار الأكثر تبجيلا في الهند، وعينت المحكمة اثنين من كبار المسؤولين في الدولة بصفتهما “الوالدين القانونيين” للنهرين وأوكلت إليهما مهمة حراستهما وحماية وصون روافدهما.

وقد أحدث قرار المحكمة القاضي بإضفاء الطابع الإنساني على الأنهار ردود أفعال متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولئن رحب البعض به فإن البعض الآخر كان ساخرا ومنتقدا له.

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