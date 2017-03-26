مدرب تركي يستخدم ” رافعة ” لمشاهدة مباراة فريقه !

في واقعة غريبة، قام مدرب نادي #كوروم_بيليدي_سبور، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة التركي، بتأجير رافعة “ونش” لمشاهدة أحد مباريات الفريق الحاسمة، بعد تم منعه من دخول ملعب النادي لمدة 285 يومًا.

وقام الاتحاد التركي لكرة القدم بإيقاف هاميت إيسيك لمدة 9 أشهر ونصف، ومنعه من دخول ملعب فريقه، بعد قيامه بالاشتباك مع حكم في إحدى مباريات فريقه بدوري الدرجة الثالثة، وهو ما تسبب في حدوث حالة شغب بين الجماهير بنفس المباراة.

وتعرض بعدها النادي للعقوبة بخوض مبارياته التأهيلية للدرجة الثانية خلف الأبواب المغلقة ودون جمهور، بالإضافة لغرامة قدرها 33500 ليرة تركية على مدرب الفريق.

وتحدى إيسيك قرار الاتحاد التركي وقام بمشاهدة اللقاء عن طريق رافعة “ونش” بجوار الملعب وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، كما حرص الجمهور على تأجير شاشات عملاقة لمتابعة اللقاء أمام نادي داريكا جينشليبيريجي، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

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