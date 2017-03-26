مزارع تركي يكتشف نقشاً حجرياً عمره 4 آلاف سنة

عثر أحد المزارعين على لوحة حجرية منقوشة، في ولاية #ألازيغ وسط #تركيا، تعود إلى ما قبل 4 آلاف عام.

وقامت مديرية المتاحف باستخراج اللوحة، بعد أن أخبرها الفلاح باكتشافها، ونقلتها إلى المتحف حيث تم ترميمها وفحصها لمعرفة الحقبة التاريخية التي تنتمي إليها.

وقال عالم آثار: “إن الفحوص أظهرت أن اللوحة تعود إلى ما قبل 4 آلاف عام، ما يعني أن تاريخ مدينة هاربورت الأثرية التي توجد أثارها في المنطقة، أقدم مما كان يعتقد”.

وأضاف الخبير أن الاعتقاد الحالي يرى أن تاريخ مدينة هاربورت يرجع إلى عهد مملكة أورارتو، التي ازدهرت في المنطقة بين القرنين التاسع والسابع قبل الميلاد، إلا أن اللوح يظهر أن تاريخ هاربورت أقدم بألف عام مما كان يعتقد.

كما تظهر اللوحة لحظات فتح إحدى القلاع، والحرب من أجل الاستيلاء على القلعة، وعرض الغنائم وأسرى الحرب العراة أمام الملك، ويظهر الجزء الأيسر منها مشاهد مروعة من الحرب.

وأشار الخبير إلى أن اللوحة تظهر برج حصار خشبي ذو عجلات، مشابه لذلك الذي كان يستخدم في الأناضول ومنطقة بين الرافدين. ( Anadolu Agency )

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